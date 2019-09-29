إبراهيم ربيع: التظاهر ضد الدولة 10 أيام كفيل بتأخير مصر سنتين للوراء

قال إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن خروج المصريين في تظاهرات ضد الدولة حاليًا لمدة 10 أيام وإحداث ارتباكات بها، كفيلة بأن تؤخر مصر سنتين للوراء.

وتابع "ربيع"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الإنجازات التي تحققها الدولة حاليًا تصب في مصلحة المواطن بدرجة كبيرة.

وأوضح أن مشروع الصوب الزراعية أدى إلى استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة رغم ارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.