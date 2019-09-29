بشهادة جيرانه.. "عبد الله الشريف تاجر مخدرات وتم ضبطه سابقا"

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن صحيفة الحالة الجنائية للإخواني الهارب عبد الله الشريف.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن عبد الله الشريف لا يعدو كونه مجرد أراجوز يعتقد أن خفيف الظل وظريف، ولكن دون دعم الإخوان والجماعة الإرهابية لمثل هذا الشيء ما كان له أن ينتشر هذا الانتشار.

وتابع أنه تم إرسال إنذاره على يد محضر للسفير البريطاني يطالب بالقبض على عبد الله الشريف وتسليمه لمصر، لأنه متهم بصناعة فيديوهات تحرض على العنف وتدخل ضمن دائرة الإرهاب.

وواصل أن عبدالله الشريف من مواليد الإسكندرية بمنطقة محرم بك عام 1978، ومتهم في قضية تبديد، وعليه حكم حبس أسبوع.

وواصل "الباز"، أن أحد جيران الهارب عبد الله الشريف، ويُدعى محمد سيد أرسل له رسالة يكشف فيها حقيقة عبدالله الشريف قال فيها: "أنا اسمي محمد السيد من الإسكندرية من نفس منطقة الكاذب عبدالله الشريف، وأعرف أهله كويس، وعبدالله يا أستاذ محمد تاجر مخدرات من زمان واتمسك قبل كده واتحبس".

وعلق الباز: "ماذا ننتظر من تاجر مخدرات يخرج على الهواء إلا أن يروج كذبًا وتزويرًا".