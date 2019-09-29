أكثر 5 دول عشق للقهوة.. تعرف عليها

القهوة من أكثر المشروبات المفضلة للكثيريين وخاصة في الصباح فهي ذو الرائحة والنكهة المميزة، تشتهر القهوة بشكل كبير في البلدان الآسوية خاصة،وفي اليوم العالمي لعشاق الملايين، نستعرض أكثر دول العالم عشقا وحبا للقهوة، فهم يشربون القهوة بشراهة وهي المشروب الأفضل لديهم في معظم الأوقات، وهي كالتالي:



- روما

من أفضل الأماكن في إيطاليا لتناول فنجان قهوة عالية الجودة من "الإسبريسو"، فالقهوة جزء أصيل من الثقافة الإيطالية، وكانوا يقاومون تبني التقنيات الحديثة في صنعها.



- لندن

يزدهر مقاهي "الإسبريسو" في مدينة لندن البريطانية منذ التسعينيات.



- سياتل

تحتوي مدينة سياتل الأمريكية على عدد كبير من المقاهي، ما جعلها تحسن دوما صناعة القهوة.



- ملبورن

تعتبر القهوة جزءا من نمط الحياة في مدينة ملبورن الأسترالية، حتى أنها تستضيف معرضا للقهوة بشكل سنوي.



- فيينا

تشتهر مدينة فيينا في النمسا بصناعة القهوة المميزة، واحتوائها على مقهى أدرجته منظمة "اليونسكو" ضمن التراث البشري غير المادي عام 2011.