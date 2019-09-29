طارق الشناوي عن السينما السودانية: ستنتعش الفترة المقبلة

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن مفاجأة مهرجان الجونة هذا العام في دورته الثالثة، هي تتويج السينما السودانية بأهم جوائز المهرجان الدرامية (ستموت في العشرين) أمجد أبوالعلاء، والتسجيلية (حديث عن الأشجار) صهيب قسم الباري.



وأضاف الشناوي، خلال حواره على فضائية "الغد"، أن السينما السودانية ستنتعش الفترة القادمة، مشيدا بالأفلام التي حصلت على جوائز خلال فترة الثورة لديهم، مشيرا إلى أن اختيارات مهرجان الجونة للأفلام جيدة وكانت برؤية ثاقبة، وهو مهرجان للعنوان مصر.

