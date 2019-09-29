بسبب العنصرية.. فريق مرسيدس المنافس فى فورمولا 1 يفصل أربعة موظفين

ذكرت صحف بريطانية، أمس السبت، أن فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات فصل أربعة موظفين وعاقب ثلاثة آخرين بعد تحقيق في واقعة تنمر عنصري في مصنع الفريق.



وأكد الفريق، الذي يضم بين صفوفه لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات، الذي ينحدر من أصول كاريبية، في بيان أن الموظفين الأربعة تم فصلهم.



وقال مرسيدس في البيان إن الفصل الذي وقع في الثاني من أغسطس "جاء بعد تحقيق داخلي أكد حدوث انتهاكات لسياسة التنوع والمساواة الخاصة بنا".



وأضاف "ندين هذا السلوك بأشد العبارات وتحركنا على الفور بمجرد وصول شكوى. نقدر تنوع موظفينا وهذا مصدر قوة الفريق".



وذكرت صحيفة صن أن هناك "حملة من التنمر العنصري" ضد موظف مسلم في مقر الفريق في براكلي.



وتحدث هاميلتون في صراحة عن تجربته مع العنصرية ودعا في مارس إلى الوقوف ضدها في كافة أوجه الحياة بعد أن أبلغ لاعبو كرة قدم إنجليز عن تعرضهم لهتافات عنصرية في مباراة ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.