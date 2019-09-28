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محمد الباز يكشف مخطط قطر لنشر الفوضى في مصر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:07 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على تقرير صادر عن معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكي "ميمري"، يكشف مخطط قطر لنشر الفوضى في مصر.

وعرض الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو لمدير المعهد وهو يؤكد أن قناة الجزيرة القطرية تروج  لبعض الجماعات الجهادية، وقيادتها.

وأشار الباز، إلى أن تقرير المعهد كشف أن قطر تقدم سبل الدعم كافة لجماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام القطرية، خاصةً «الجزيرة»، شجعت دعوات التظاهر ضد الدولة المصرية، بل سعت إلى تأجيجها بشكل كبير.

وأضاف أنه وفقا للتقرير: أن «القناة القطرية اعتمدت على بث فيديوهات المقاول المصري محمد علي، الذي دعا إلى التظاهر في الشوارع ضد النظام، بل ونشرتها كاملة منذ اليوم الأول لظهورها على مدار ساعات وفي كافة برامجها، وأجرت مناظرات داخل استديوهاتها حول مزاعمه، بمشاركة معارضين للدولة مثل علاء الأسواني وعصام حجي».

وتابع أن الجزيرة انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة أخرى وهي أن عددا من مقدمي برامج «الجزيرة» نشروا تغريدات تتضمن عدة أخبار كاذبة، زعموا فيها أن النظام يتأرجح، وتمادوا في أكاذيبهم لدرجة أنهم زعموا أن رئيس الجمهورية غادر مصر ولن يعود مرة أخرى، رغم أنه سافر في الأساس إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحددة بشكل مسبق وسنوي.

واستكمل الباز، أن التقرير رصد أنه في 18 سبتمبر خصصت قناة «الجزيرة مباشر»، رقم خط ساخن على تطبيق "واتس أب"، للحث على تصوير مقاطع «فيديو» للتظاهرات المزعومة، وتم الإعلان عن الخط الساخن على الحساب الإلكتروني لحسام يحيى، أحد مذيعي "الجزيرة".

وعلق الباز قائلاً: "إن كل القنوات كانت تنقل ما يحدث في مصر، ولكن الجزيرة كانت منصة حرب ضد الدولة المصرية". 

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