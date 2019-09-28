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متسابق يثير تحدي لجنة The Voice.. وراغب علامة: اللي باعنا خسر دلعنا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:47 م
المتسابق المغربي
المتسابق المغربي رضوان الأسمر
سناء إسماعيل
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أثار المتسابق المغربي رضوان الأسمر، تحدي لجنة تحكيم برنامج The Voice بعد أدائه أغنية للفنان الراحل وديع الصافي.

وتنافس أعضاء اللجنة لضمه لفريقهم، وقال راغب علامية: "راح أعطيك خبرة 37 سنة"، لترد عليه الفنانة سميرة سعيد بقولها: "أنا خبرتي قاربت الخمسين عامًا".

وكشفت خلال الحلقة مفاجأة حول المتسابق قائلة: "أنا أعرفه معرفة شخصية فهو مطرب مغربي وملحن وموزع موسيقي، وأنا من عشاق صوته".

وبعد فترة تنافس فيها النجوم الأربعة لضم المتسابق إلا أنه اختار الفنانة سميرة سعيد، وخيب آمال باقي أعضاء اللجنة، ليرد عليه الفنان راغب علامة بقوله: "اللي باعنا خسر دلعنا".

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