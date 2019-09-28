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رياضة

"مبابي" يقود سان جيرمان للفوز على بوردو في دوري فرنسا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:43 م
جريدة الدستور
وكالات
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منحت عودة كيليان مبابي دفعة قوية إلى باريس سان جيرمان بعدما صنع هدف الفوز 1-صفر لزميله نيمار أمام بوردو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت.

وانطلق مبابي، الذي شارك كبديل بعد غياب طويل بسبب الإصابة، من ناحية اليمين في الدقيقة 70، وأرسل كرة لمسها نيمار إلى داخل المرمى؛ ليستعيد سان جيرمان الصدارة برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات.

ويتقدم سان جيرمان بفارق نقطتين على نانت الذي فاز 1-صفر على أولمبيك ليون في وقت سابق اليوم.
ويحل سان جيرمان ضيفا على غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء لكنه سيفتقد نيمار، الذي سجل آخر ثلاثة أهداف لناديه في الدوري الفرنسي، بسبب الإيقاف.

وظهر مبابي، الذي غاب لمدة شهر عن الملاعب بسبب مشكلة عضلية، لمدة 30 دقيقة فقط في الشوط الثاني لكنه ترك بصمة سريعة على فريقه.

وسيطر سان جيرمان على المباراة بفضل عودة إدريسا جاي، بعد حصوله على راحة في الهزيمة 2-صفر أمام أميان يوم الأربعاء، وكذلك ماركو فيراتي العائد من الإيقاف.

وفاز سان جيرمان بمبارياته الست في كل المسابقات ودون استقبال أي هدف مع وجود جاي في الملعب.

وفي وقت سابق اليوم أصبح ليون بلا أي انتصار للمباراة السابعة على التوالي في كل المسابقات بعدما خسر على أرضه أمام نانت.

وفاز نانت بفضل هدف من فرناندو مارسال بطريق الخطأ في مرماه قبل مرور ساعة من اللعب بقليل ليصبح رصيده 16 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثاني.

وتراجع ليون، الذي سيحل ضيفا على رازن بال شبورت لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، إلى المركز 11 برصيد تسع نقاط.

وستزيد الهزيمة الضغط على سيلفينيو، الذي تولى قيادة ليون خلفا للمدرب برونو جنيسيو قبل انطلاق الموسم، بعدما قال جان-ميشيل أولاس رئيس النادي الأسبوع الماضي إنه ينتظر "النتائج".

وقال جونينيو المدير الرياضي في ليون "سنتحدث الليلة، ورئيس النادي ليس سعيدا بكل تأكيد، وسنرى ما هو القرار الذي سنتخذه".

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