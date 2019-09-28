فتح الله كولن يطالب باتخاذ موقف دولي ضد أردوغان

طالب الداعية التركي، محمد فتح الله كولن، البلدان الديمقراطية والغربية ودول العالم الإسلامي باتخاذ موقف دولي موحد، للضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كي يتراجع عن استبداده.



وقال كولن خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten": "أردوغان يتهمني بأني رأس الإرهاب وأصدر ضدي أحكامًا متعددة بالمؤبد، ولا يمكنني توجيه نصيحة له".



وأوضح أن فرض تصورات أنصار الإسلام السياسي علي المجتمعات التعددية من شأنه خلق اضطرابات، ونزاعات، مضيفًا: "ليس من الواضح إن كانوا يفعلونه عمدا لاستثمار نتائجه، أم نتيجة أخطائهم، فهم لا دراية لهم بالسياسة، قدموا بعض الأمور التي تخدم الإسلاميين لكنهم غلفوها بالشعارات الإسلامية واستخدموها بضاعة رخيصة لضمان بقائهم في السلطة، وإضفاء شرعية على فسادهم وحياتهم المترفة".



واقترح "كولن" أن يستفيدوا من الدستور الأمريكي الذي يحترم كل الآراء والمعتقدات مع احترام المسلمين بصفة أساسية، مؤكدًا أن الدستور التركي لا يصلح لإدارة المجتمع التركي الذي يحتوى على قوميات مختلفة وأطياف متعددة، ولا يمكن حمل أفراد هذه المجتمعات التعددية على رأي واحد.

