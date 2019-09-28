اختفاء حمالة الصدر والبدلة الرجالي.. أغرب تقاليع مهرجان الجونة هذا العام

ظهرت نجمات الفن كعادتهن بإطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة.



وتنوعت إطلالات الفنانات بين اختفاء حمالات الصدر، التى نالت انتقادات كثيرة من الجمهور، وبعضهن قرر كسر القاعدة وارتداء ملابس ملفتة للأنظار حتى لو كانت بطابع رجالي.



وظهرت سماح أنور، مرتدية "بدلة رجالي" أقرب للكاجوال، في حين ارتدت المطربة ساندي "بدلة" رجالي كلاسيكية سوداء اللون أقرب إلى "البدل السموكن".



وظهرت المطربة هدير نبيل، مرتدية "بدلة" زرقاء اللون أشبه بالإطلالات الرجالية الصيفية، وفاجأت النجمة التونسية هند صبري، الجميع بارتدائها "بدلة" كلاسيكية، وابتعدت في حفل الختام عن إطلالة الفساتين.



وكانت من أكثر الإطلالات المثيرة للجدل، الفنانة غادة عادل التى أثارت عاصفة من الجدل بعد ظهورها بفستان مفتوح عند منطقة الصدر بشكل لافت، وكذلك الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت في حفل الافتتاح بفستان دون حمالة صدر ومكشوف للغاية.



انسدل الستار على مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء أمس الجمعة، بعروض لسبعة أفلام، كما يشهد الحفل منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.



كانت فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الجاري بحفل جمع بين نجوم وصناع السينما بمصر والعالم. ويبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 80 فيلمًا من 40 دولة.