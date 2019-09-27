"عمليات الصحفيين": لم نتلق أي شكاوى من الأعضاء

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن النقابة قامت بتشكيل غرفة عمليات، مشيرا إلى أن الغرفة لم يرد إليها بلاغ واحد حتى الآن بتعرض أحد من الصحفيين لمضايقات.



وأضاف أن هناك 900 مراسل أجنبى فى مصر يكتبون ما يجرى فى مصر اليوم، بالإضافة إلى 195 مراسلا أجنبيا يصورون الفيديو والفوتوجرافيا.



وتابع في تصريحات له، أنه لم يقترب أحد من المراسلين الصحفيين الأجانب، عدا اثنين فقط تم توقيفهما لأنهما نسيا تصريحهما، وتم التواصل معهما وتسليمهما التصريحات واستأنفا عملهما بشكل طبيعى.