الخرباوي يكشف مصادر تمويل معاهد تدريب الجماعة الإرهابية في بريطانيا

قال الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق عن الإخوان، إن هناك معاهد متخصصة في تدريب الجماعة الإرهابية وإعلامييها على كيفية إدارة الجماهير وتوجيههم.



وأضاف "الخرباوي" خلال حواره عبر فضائية extra news، مع الاعلامي يوسف الحسيني، أن معهد "تافيستوك" البريطاني أحد أكبر المعاهد في العالم المتخصصة في إدارة وتوجيه الجماهير من خلال إلغاء العقول إلى حيث ما يشاء القائد.



وأوضح، أن معهد "تاشاتام" البريطاني خرج من عباءة معهد تافيستوك، ومن قياداته مها عزام إحدى قيادات الجماعة الارهابية، لافتًا إلى أن قطر وتركيا لهما دور كبير في تمويله، ويقوم "هاكان فيدان" مدير المخابرات التركية بتوجيهه والإشراف عليه.



وتابع: "كل المقررات الإعلامية التي يتم إعطائها لقنوات الجماعة الإرهابية من الجزيرة والشرق ومكملين تُبث لهم من خلال هذه المعاهد"، مشيرًا إلى أن قيادات المعاهد يتولون تدريس وتدريب الإعلاميين، كما أنهم من يصيغون لهم الخطاب الإعلام، ويضعون لهم الطريقة والأسلوب، كما يقومون بتدريب الإعلاميين على كيفية الكلام والوقوف واتجاههم ونظراتهم للكاميرا، لافتا إلى أن جميعها مناطق تأثير مدروسة.



وأكمل: "الخطاب الاعلامي للجماعة الارهابية ليس هدفه التأثير في الطبقة المثقفة لكن المقصود منها التأثير في البسطاء والفقراء لأنهم سيستغلون احتياجاتهم".

