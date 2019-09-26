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الجندي: إنجازات السيسي ردت لمصر كرامتها أمام العالم

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:13 م
الدكتور خالد الجندي،
الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس
رباب الأهواني
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قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل بيت مصري يشهد مظاهر الانتماء لهذا الوطن الذي لا يُمكن أبدا أن نتنازل عنه وعن ترابه.

وأضاف "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC، أن مصر هي الوطن المُفدّى، نفتديه بأرواحنا وعقولنا وأسرنا وأموالنا، متابعا: "مصر لها كل الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى، فعلى أرضها نشأنا، وفي مدارسها تعلمنا، وفي أزهرها الشريف رُبينا".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه بفضل الله ورحمته بنا، أعطانا رئيس له كل الاحترام والتقدير والمُبايعة، متابعا: "نقولها بكل فخر واعتزاز شاء من شاء وأبى من أبى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر هيبتها واحترامها أمام العالم".

وتابع: "انجازات الرئيس أصبحت في كل مجالات حياتنا، بفضل الله ثم بفضل الرئيس تم إنشاء أكبر ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالدورة المُركبة، أكبر محطات توليد كهرباء بالرياح في جبل الزيت، أكبر حقول شمسية لتوليد الطاقة الشمسية في أسوان، مشروع المليون ونصف فدان، إنشاء أربع مطارات جديدة، وأصبح لمصر كلمة مسموعة في كل استراتيجيات مواجهة الإرهاب".

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