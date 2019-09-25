5 مدافع.. شاهد أهداف أرسنال في نوتينجهام (فيديو)

ومع بدء الشوط الثاني أضاف نجم صفوف أرسنال روب هولدينج العائد من إصابته قريبًا الهدف الثاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة، ثم مشي ويلوك علي نفس خطاه زلائه واستطاع تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 77 من عمر اللقاء، ثم أضاف نيلسون الهدف الرابع فى الدقيقة 84، وأضاف البرازيلي مارتينلي الهدف الثاني له في نفس المبارة المباراة والخامس والأخير لفريقه فى الدقيقة 92 من عمر المباراة.

استطاع فريق أرسنال الصعود إلى الدور الرابع من منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب الفوز الساحق على نظيره القوي والعريق نوتنجهام فورست وإحرازه نتيجة كبيرة وإيجابية 5-0 في إطار مباريات الدور الثالث من عمر كأس كاراباو.أهداف أرسنال ضد نوتنجهام فورستونجح فريق الأرسنال في إحراز هدف في الدقيقة 31 من عمر المباراة برأسية رائعة وقوية للمنضم إلي صفوفه حيدثًا مارتينلي بعد عرضية من كالوم تشامبرز، وتنتهي إحداث الشوط الأول بنتيجة1-0 لصالح "المدفعجية".