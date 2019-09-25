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الثقافة

الليلة.. مكتبة مصر الجديدة تحيى ذكرى ميلاد سيد حجاب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:05 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تُنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بذكرى مولد شاعر العامية الراحل سيد حجاب، والتي يقدمها الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، بمشاركة فرقة " حبايبنا " والفنانين: أحمد إسماعيل، أحمد نبيل، ريم سيد حجاب، ميرفت الجسري، والفنان محمود يوسف.

يشار إلى أن سيد حجاب كتب عشرات الأغانى للإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح، من أشهرها: "ليالي الحلمية، الشهد والدموع، أرابيسك، مين مايحبش فاطمة، الليل وآخره، أميرة في عابدين"، العائلة: "أوبرا عايدة، المال والبنون، بوابة الحلواني٬ وغيرها".

وتغني من أشعاره العديد من المطربين المصريين من بينهم: "على الحجار، محمد الحلو، محمد ثروت وغيرهم"، كما كتب العديد من الأوبريتات والفوازير المصرية، عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة حصل على جائزة "كفافيس الدولية" عن مجمل أعماله.

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