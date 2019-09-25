الليلة.. مكتبة مصر الجديدة تحيى ذكرى ميلاد سيد حجاب

تُنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بذكرى مولد شاعر العامية الراحل سيد حجاب، والتي يقدمها الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، بمشاركة فرقة " حبايبنا " والفنانين: أحمد إسماعيل، أحمد نبيل، ريم سيد حجاب، ميرفت الجسري، والفنان محمود يوسف.



يشار إلى أن سيد حجاب كتب عشرات الأغانى للإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح، من أشهرها: "ليالي الحلمية، الشهد والدموع، أرابيسك، مين مايحبش فاطمة، الليل وآخره، أميرة في عابدين"، العائلة: "أوبرا عايدة، المال والبنون، بوابة الحلواني٬ وغيرها".



وتغني من أشعاره العديد من المطربين المصريين من بينهم: "على الحجار، محمد الحلو، محمد ثروت وغيرهم"، كما كتب العديد من الأوبريتات والفوازير المصرية، عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة حصل على جائزة "كفافيس الدولية" عن مجمل أعماله.