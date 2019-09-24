مكرم محمد أحمد: "الإخوان" جاسوس بريطانيا في المنطقة

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مسلسل تزييف الحقائق من جماعة الإخوان الإرهابية لن يتوقف ما دام توفَّر لهم التمويل، مشيرًا إلى أنه مع وجود التمويل وخصوم حقيقيين هدفهم تقويض وضع الأمن المصري، سوف تستمر هذه الجماعة.



وأكد مكرم، خلال تصريحات له، أن جماعة الإخوان لن تستطيع تغيير الواقع المصري الراهن؛ لأنه راسخ بقوة الشرعية الحاكمة وقوة الإنجازات التي تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحقيقها في هذه الفترة، وبنتيجة ارتفاع مكانة مصر الدولية والعالمية؛ خصوصًا أن الظروف تتحسن في مصر وبدأت تحصد ثمار جهدها منذ البداية؛ بتعويم الجنيه والإصلاح الاقتصادي، فالتحسن أصبح جذريًّا.



وأوضح رئيس الأعلى للإعلام أن الشعب المصري أصبح يدرك دور جماعة الإخوان الإرهابية، فهي جاسوس بريطانيا في المنطقة ولذلك تدعمها، والجميع يعلم ذلك.



وتابع مكرم قائلًا، إن حكم الإخوان لم يستمر أكثر من عام، بسبب معاداتها لمؤسسات الدولة، والجميع يعلم أن وصول جماعة الإخوان للسلطة حرب أكيدة، فهي لن تتوافق مع كل من يحمي استقلال الدولة المصرية.



وأوضح أن الشعب المصري لن يسمح لجماعة الإخوان الوصول إلى السلطة مرة أخرى.



وأشار إلى ما حدث خلال زيارة الرئيس السيسي لأمريكا وكيف فشلت دعوات جماعة الإخوان الإرهابية في الحشد ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تجمع عدد من الجماعة الإرهابية لا يتجاوز 15 فردا أمام مقر الجمعية العامة خلال تواجد الرئيس السيسي لإلقاء كلمته رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي مدون عليها عبارات عدائية ضد الوطن، ولكن تعاملت فرق التأمين الخاصة بمقر الأمم المتحدة بعمل كردون وحواجز معدنية في أحد الشوارع الجانبية بعيدا عن دخول وخروج القادة والرؤساء والوفود.