الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 الموافق 25 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مكرم محمد أحمد: "الإخوان" جاسوس بريطانيا في المنطقة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:42 م
مكرم محمد أحمد،
مكرم محمد أحمد،
الحسين عبيد
طباعة
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن مسلسل تزييف الحقائق من جماعة الإخوان الإرهابية لن يتوقف ما دام توفَّر لهم التمويل، مشيرًا إلى أنه مع وجود التمويل وخصوم حقيقيين هدفهم تقويض وضع الأمن المصري، سوف تستمر هذه الجماعة.

وأكد مكرم، خلال تصريحات له، أن جماعة الإخوان لن تستطيع تغيير الواقع المصري الراهن؛ لأنه راسخ بقوة الشرعية الحاكمة وقوة الإنجازات التي تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحقيقها في هذه الفترة، وبنتيجة ارتفاع مكانة مصر الدولية والعالمية؛ خصوصًا أن الظروف تتحسن في مصر وبدأت تحصد ثمار جهدها منذ البداية؛ بتعويم الجنيه والإصلاح الاقتصادي، فالتحسن أصبح جذريًّا.

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام أن الشعب المصري أصبح يدرك دور جماعة الإخوان الإرهابية، فهي جاسوس بريطانيا في المنطقة ولذلك تدعمها، والجميع يعلم ذلك.

وتابع مكرم قائلًا، إن حكم الإخوان لم يستمر أكثر من عام، بسبب معاداتها لمؤسسات الدولة، والجميع يعلم أن وصول جماعة الإخوان للسلطة حرب أكيدة، فهي لن تتوافق مع كل من يحمي استقلال الدولة المصرية.

وأوضح أن الشعب المصري لن يسمح لجماعة الإخوان الوصول إلى السلطة مرة أخرى.

وأشار إلى ما حدث خلال زيارة الرئيس السيسي لأمريكا وكيف فشلت دعوات جماعة الإخوان الإرهابية في الحشد ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تجمع عدد من الجماعة الإرهابية لا يتجاوز 15 فردا أمام مقر الجمعية العامة خلال تواجد الرئيس السيسي لإلقاء كلمته رافعين الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي مدون عليها عبارات عدائية ضد الوطن، ولكن تعاملت فرق التأمين الخاصة بمقر الأمم المتحدة بعمل كردون وحواجز معدنية في أحد الشوارع الجانبية بعيدا عن دخول وخروج القادة والرؤساء والوفود.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

ما سر صمت تركي آل شيخ والهضبة وهنيدي على هجوم المقاول الأجير محمد علي؟

منذ يوم

تفاصيل خناقة أحمد الفيشاوي مع زوجته

منذ حوالي 3 ساعات

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

منذ حوالي 8 ساعات

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

الخارجية ترد على أكاذيب أردوغان: محاولة بائسة لصرف النظر عن تدهور نظامه

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

الأجير والبذيء في المصيدة.. تحركات قانونية ضد محمد علي ووائل غنيم

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

أيام زمان

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

الصحة

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

علماء يتمكنون من تطوير لقاح لعلاج الهربس

مضادات الاكتئاب الشائعة تخفف القلق بشكل أفضل

الرئيس نيوز

"الخارجية" ترد على تطاول أردوغان ضد مصر: حقد دفين

رئيس الوزراء الباكستاني: ترامب كلّفني القيام بوساطة مع إيران

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 161 "طائرة لاسلكية" محظور استيرادها

درويش: خطاب الرئيس أكد أن مصر لديها رؤية لمواجهة تحديات العالم

منوعات

عبدالرحمن سليم يحتفل بزفافه بحضور عدد من الشخصيات العامة

تنزانيا تستدعي ممثل الصحة العالمية حول تقارير منشورة في وسائل الإعلام

عمال "إمبراير" البرازيلية المصنعة للطائرات يضربون عن العمل

تفاصيل اقتراب 5 كويكبات من الأرض

كشكول

فى المدارس.. كيف تحافظى على مناعة طفلك قوية ضد الأمراض؟

جامعة القناة تستقبل وفد ممثلي "بيت العيلة" في الإسماعيلية

خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي في دمياط

تشكيل لجنة لمواجهة عجز وقلة مياه الشرب بمدارس الإسماعيلية

إسلام سياسي

الإرهابية وعناصرها يروجون لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة قنواتهم التحريضيه ضد مصر

شاب إخواني فى تركيا: الجماعة تروج للشائعات عبر حساباتها الرسمية

مقتل 6 عناصر إخوانية فى مواجهة مع الشرطة بـ6 أكتوبر

مفتى الجمهورية: التعامل بين المسلمين وغيرهم يقوم على التعاون الإنسانى


زيت وسكر

“الصحة النفسية” تبحث مشكلة تعاطي العقاقير المنشطة بورشة “الأمم المتحدة”

للسيدات.. فوائد “التونة” لصحة بشرتك

رفع كفاءة الانارة بحى الجمرك بالإسكندرية

حملات تفتيشية على مجازر المنيا

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

غدًا.. لقاء مع الكاتبة الجزائرية ندى مهري بمختبر السرديات

عروض سينما وورش للطفل بثقافة المنيا

داود عبدالسيد ضيف صالون الجزويت الثقافي.. غدًا

"الثقافة": القوى الناعمة وسيلة فعالة للتواصل بين الشعوب

صفحتنا ع الفيس بوك