واشنطن بوست: خطاب ترامب الأخير بمثابة تأييد للسيسي

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم من جدوله المزدحم.



وقالت الصحيفة إن ترامب يحب الرجال الأقوياء وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو دائم المدح له، رغم أي معارضة له داخل الكونجرس.



وتابعت أن كثيرين رأوا أن خطاب ترامب الأخير قد يكون بمثابة تأييد للسيسي، فالولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع السيطرة على أي شئ يحدث داخل مصر، ومهما فعل المصريون لن يكون بضوء أخضر من الولايات المتحدة.



وأضافت أن ترامب يرى السيسي شريك ذو أهمية استراتيجية كبيرة في الكفاح ضد الإرهاب.