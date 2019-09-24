فيديو.. تامر حبيب وشيرين رضا يرقصان بشوارع الجونة

يذكر أن مهرجان الجونة بدأ في 19 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 27 من الشهر ذاته، ويشارك بالمهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، و3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو للسيناريست تامر حبيب، والفنانة شيرين رضا، وهما يرقصان على إحدى الأغنيات.وظهر خلال الفيديو، أن الرقص جاء أثناء تصوير إحدى الأغنيات الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.