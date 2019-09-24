مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نعرضها لكم:-



مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة





بلد الوليد × غرناطة – السابعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3



ريال بيتيس × ليفانتى – الثامنة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3



برشلونة × فياريال – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3







مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة





هيلاس فيرونا × أودينيزى – السابعة مساء



بريشيا × يوفنتوس – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3







مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة





ديجون × مارسيليا – السابعة مساء



موناكو × نيس - التاسعة مساء







مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة





الاتحاد × التعاون – الثامنة إلا عشر دقائق مساء







مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم والقنوات الناقلة





النجم الساحلى التونسى × شباب الأردن – السادسة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية



السالمية الكويتى × القوة الجوية العراقى – السابعة والربع مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية



مولودية الجزائر × ظفار العمانى – التاسعة والنصف مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية







مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية





لوتن تاون × ليستر سيتى – التاسعة إلا ربع مساء



كولشيستر × توتنهام هوتسبير – التاسعة إلا ربع مساء



ارسنال × نوتنيجهام فورست - التاسعة إلا ربع مساء

