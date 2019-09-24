مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها
الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
محمد عبدالنبيطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نعرضها لكم:-
مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة
بلد الوليد × غرناطة – السابعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيس × ليفانتى – الثامنة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
برشلونة × فياريال – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا × أودينيزى – السابعة مساء
بريشيا × يوفنتوس – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة
ديجون × مارسيليا – السابعة مساء
موناكو × نيس - التاسعة مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة
الاتحاد × التعاون – الثامنة إلا عشر دقائق مساء
مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم والقنوات الناقلة
النجم الساحلى التونسى × شباب الأردن – السادسة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
السالمية الكويتى × القوة الجوية العراقى – السابعة والربع مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
مولودية الجزائر × ظفار العمانى – التاسعة والنصف مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون × ليستر سيتى – التاسعة إلا ربع مساء
كولشيستر × توتنهام هوتسبير – التاسعة إلا ربع مساء
ارسنال × نوتنيجهام فورست - التاسعة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة
بلد الوليد × غرناطة – السابعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيس × ليفانتى – الثامنة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
برشلونة × فياريال – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا × أودينيزى – السابعة مساء
بريشيا × يوفنتوس – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة
ديجون × مارسيليا – السابعة مساء
موناكو × نيس - التاسعة مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة
الاتحاد × التعاون – الثامنة إلا عشر دقائق مساء
مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم والقنوات الناقلة
النجم الساحلى التونسى × شباب الأردن – السادسة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
السالمية الكويتى × القوة الجوية العراقى – السابعة والربع مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
مولودية الجزائر × ظفار العمانى – التاسعة والنصف مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
لوتن تاون × ليستر سيتى – التاسعة إلا ربع مساء
كولشيستر × توتنهام هوتسبير – التاسعة إلا ربع مساء
ارسنال × نوتنيجهام فورست - التاسعة إلا ربع مساء