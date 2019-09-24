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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
جريدة الدستور
محمد عبدالنبي
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ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم نعرضها لكم:-

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم والقنوات الناقلة


بلد الوليد × غرناطة – السابعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

ريال بيتيس × ليفانتى – الثامنة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

برشلونة × فياريال – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة


هيلاس فيرونا × أودينيزى – السابعة مساء

بريشيا × يوفنتوس – التاسعة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة


ديجون × مارسيليا – السابعة مساء

موناكو × نيس - التاسعة مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة


الاتحاد × التعاون – الثامنة إلا عشر دقائق مساء



مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم والقنوات الناقلة


النجم الساحلى التونسى × شباب الأردن – السادسة مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية

السالمية الكويتى × القوة الجوية العراقى – السابعة والربع مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية

مولودية الجزائر × ظفار العمانى – التاسعة والنصف مساء - على قناة أبو ظبى الرياضية



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية


لوتن تاون × ليستر سيتى – التاسعة إلا ربع مساء

كولشيستر × توتنهام هوتسبير – التاسعة إلا ربع مساء

ارسنال × نوتنيجهام فورست - التاسعة إلا ربع مساء

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