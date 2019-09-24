الصين تبلغ عن حالة جديدة لحمى الخنازير الإفريقية

أكدت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية يوم الثلاثاء وقوع حالة جديدة من حمى الخنازير الإفريقية في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوبي الصين.



وذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية نقلا عن تقرير من المركز الصيني للوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، أنه تم اكتشاف المرض في مجموعة من 120 خنزيرا تم نقلها إلى مسلخ في بلدة تسنتشنج بمدينة تسنشي حيث تسبب المرض الفيروسي في إصابة خنزيرين اثنين ونفوق اثنين آخرين.



وبدأت السلطات المحلية الاستجابة الطارئة لمحاصرة جميع الخنازير المصابة في المسلخ وإعدامها وتطهير المكان.



وتابعت الوزارة أنه حظر نقل جميع الخنازير والمنتجات ذات الصلة من وإلى المنطقة المحاصرة.



وتعد حمى الخنازير الإفريقية مرضا فيروسيا معديا يصيب الخنازير ولكنه لا يؤثر على البشر أو أي أنواع أخرى من الحيوانات.



وسجلت الصين أول حالة إصابة بالمرض في أغسطس 2018 بمقاطعة لياونينج بشمال شرقي البلاد، وذلك قبل أن تسجل لاحقا حالات لتفشي المرض في عدة مقاطعات ومناطق أخرى.