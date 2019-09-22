مواصفات وأسعار "بيكانتو" بعد تحويلها إلى "كهربائية"

التحول للطاقة الكهربائية لخفض التكلفة، الحل الذي وضعته شركة كيا الكورية الجنوبية بخطتها المستقبلية لتحسين مبيعات طراز "بيكانتو".



ووفقا لموقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، فإن كيا قررت أن النسخ المستقبلية من طراز بيكانتو ستعمل بمحرك كهربائي، وستكون أقل في الحجم والمساحة، مما سيسمح بتخفيض تكلفة الطراز لتسهل كيا شراءه على عملائها بالمستقبل.



وذلك وفقا لتصريحات نقلها الموقع الأمريكي لأحد المسؤولين بشركة كيا بأوروبا، "إيميليو هيريرا"، والذي ذكر أن هذه التعديلات ستجرى على النسخ المستقبلية من طراز "بيكانتو" المخصص طرحها للقارة العجوز فقط.



وتبدأ التكلفة الحالية لطراز "بيكانتو" من 10.000 يورو، ويصل الحد الأقصى لتكلفته لـ17.000 يورو، وهو ما تسعى لتخفيضه شركة كيا عبر التعديلات الجديدة المقرر إجراؤها على الطراز.



جدير بالذكر أن شركة كيا حظيت بنسب مبيعات إيجابية من موديلاتها الكهربائية وصلت لـ 20.000 سيارة منذ بداية 2019، وتتوقع كيا مضاعفة هذا الرقم ليصل لـ40.000 سيارة كهربائية في 2020.