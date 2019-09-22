أستاذ إعلام يكشف كيف تتم فبركة الفيديوهات على السوشيال ميديا؟

كشف الدكتور فادي رمزي، أستاذ الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية، كيف تتم فبركة الفيديوهات وتروجيها بسهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "رمزي"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك أشكال متعددة للتلاعب بالفيديو أولها وأبسطها هو القص من الفيديو والحذف لتغيير طبيعية الفيديو.

وتابع أن الطريقة الآخرى للتلاعب هو عمل تغييرات على الفيديو بإدخال عناصر جديدة كصوت أو صورة، موضحًا أن هناك طريقة ثالثة وهي الأخطر والأصعب، وهي تقنية DEEP FAKE، والتي تعمل على تغيير شامل لشكل الفيديو أو وتغيير ملامح كاملة لأشخاص.