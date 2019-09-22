كيف تكتشف الحسابات المزيفة على تويتر؟

قال الدكتور فادي رمزي، أستاذ الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية، إن التأثير والظهور في السوشيال ميديا برسائل معينة يشترط وجود منهجية في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "رمزي"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه من الممكن الاعتماد على البوت في تنفيذ المهام على مواقع التواصل، والبوت هو برنامج مهمته القيام بكل المهام على تويتر، يقوم بإعادة تغريد موضوع معين بشكل مميكن ومبرمج.

وتابع أنه من السهل اكتشاف حقيقة الحساب الذي يشارك على موقع تويتر، هل هو حقيقي أم مستخدم من قبل "بوت"، موضحًا أن ذلك يتم من خلال تتبع عدد تغريدات الحساب فلو كانت مبالغ فيها تتجاوز الآلاف فهذا يكون غريبًا على سلوك البشر العادي.

واستكمل أن الحسابات المستخدمة من قبل البوت عادة ما تقوم بإعدة التغريد وليس النشر، لافتًا إلى أن اسم الحساب نفسه يمكن أن كون كاشفًا، خاصة وأن الحسابات المستخدمة بواسطة البوت تكون بها أرقام وأحرف وغير مفهومة، بالإضافة إلى أنها لا تحمل صورة.

وواصل أنه يمكن تتبع تاريخ النشر للتغريدات على هذا الحساب فلو كان حساب منقطع عن النشر منذ فترة ونشط فجأة بعدد كبير من التغريدات فهذا يكون حسابًا مزيفًا، وكذلك، تاريخ إنشاء الحساب وربطه بعدد التغريدات.