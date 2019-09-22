رئيس "المصريين الأحرار": تحريض وائل غنيم ضد الدولة يستهدف كسر الهيبة (فيديو)

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن وائل غنيم، تدرب بشكل جيد، على الفيديوهات التي يبثها، ويعي جيدًا ما يقوله.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لو تابعنا سنجد أن علاء الأسواني، الموجود بالخارج دخل المشهد، ثم ظهر محمد البرادعي في الصورة، فضلًا عن صفحات بأسماء مؤيدة له، وكلهم ظهروا بتدرج منظم".



وتابع: "الخطة تستهدف كسر الهيبة بالتطاول على الرئيس والقوات المسلحة"، مشيرًا إلى أن تفنيد الإعلام المصري للفيديوهات التي بثتها الجزيرة، أجبرتها على الاعتراف ببث صور وفيديوهات خاطئة واعتذارها ولكنها لا تتوب.



وأكد أن خطة استهداف مصر مرتبطة بضرب أرامكو في منطقة الخليج العربي.