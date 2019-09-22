الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس "المصريين الأحرار": تحريض وائل غنيم ضد الدولة يستهدف كسر الهيبة (فيديو)

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:45 م
عصام خليل، رئيس حزب
عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار
سناء إسماعيل
طباعة
قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن وائل غنيم، تدرب بشكل جيد، على الفيديوهات التي يبثها، ويعي جيدًا ما يقوله.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لو تابعنا سنجد أن علاء الأسواني، الموجود بالخارج دخل المشهد، ثم ظهر محمد البرادعي في الصورة، فضلًا عن صفحات بأسماء مؤيدة له، وكلهم ظهروا بتدرج منظم".

وتابع: "الخطة تستهدف كسر الهيبة بالتطاول على الرئيس والقوات المسلحة"، مشيرًا إلى أن تفنيد الإعلام المصري للفيديوهات التي بثتها الجزيرة، أجبرتها على الاعتراف ببث صور وفيديوهات خاطئة واعتذارها ولكنها لا تتوب.

وأكد أن خطة استهداف مصر مرتبطة بضرب أرامكو في منطقة الخليج العربي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: ترامب اشتكى للسيسي من الإعلام الأمريكي.. فيديو

أحمد موسى: مطر وناصر وزوبع أيديهم ملطخة بالدماء والقصاص قادم

أحمد موسى: "الإخوان" عملاء لاستخبارات دولية.. والبعض يجتزئ كلامي (فيديو)

أحمد موسى مهاجمًا البرادعي: كان جزءًا من مؤامرة غزو العراق

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"اعتذار غير مقبول".. الباز لـ "المصريين": لا تثقوا في "الجزيرة" أبدًا

منذ حوالي 3 ساعات

"خسة الجماعة".. خطة الإخوان للم شمل شبابها بنشر الفوضى في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر صور التصميم النهائي لأول ميدان مسلة معلق في العالم بـ"المتحف الكبير"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

سموحة يجهز مفاجأة للأهلي

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

الأكثر قراءة

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

ننشر صور التصميم النهائي لأول ميدان مسلة معلق في العالم بـ"المتحف الكبير"

شاهد.. منة فضالي تشعل "انستجرام" من مارينا

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

أيام زمان

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

الصحة

تحذير طبي صارم من دواء "يدفع إلى الانتحار"

خبراء ينصحون "بيبزول": علاج آمن لعلاج حموضة المعدة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

احمرار العين تنذر بالتهاب فيروسى خطير

الرئيس نيوز

بلاغ للنائب العام ضد "فتاة إلحق مصر يا سيسي" بتهمة ترويع المواطنين

أحمد موسى للمصريين: «لا تصدقوا الجزيرة.. أى خبر منها مفبرك»

عبدالحليم قنديل: الثورات لا تحدث بـ"الهاشتاجات"

بالصور.. قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني وبرهم صالح

منوعات

موسكو تواجهة حالة طقس جديدة بعد انتهاء الصيف

معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار بفرنسا

دراسة تكشف أسباب صعوبة احتفاظ الدماغ بالأحلام

"اليونسيف" تطالب فيسبوك بحذف فيديو الاعتداء على طفلة

كشكول

بالشروط.. جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب لطالبات الفرقة الأولى

تكريم أبناء الشهداء ببولاق الدكرور التعليمية في أول أيام الدراسة

تدريب معلمي مدارس مصر في وحدة النيل التابعة لمجلس الوزراء

لمدة أسبوع.. فتح باب التحويل ورقيا بين الكليات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

فصل الكهرباء عن شوارع بأبو تشت ليومين في قنا

7 عادات صحية للأطفال في المدارس

فتح باب التقدم للتدريب المهنى مجانًا.. التفاصيل!

تراجع متوسط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق.. التفاصيل!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

أحمد المريخي يشارك في الدورة السادسة من مؤتمر قصيدة النثر (صور)

بالصور.. بدء اختيار "صنايعية مصر" بالفسطاط

بعد غد.. حفل إصدار إعادة نشر كتاب "رسالة عن الإسكندرية القديمة"

جامعة الأقصر تعلن عن تأسيس صالون ثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك