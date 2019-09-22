الأحد 22 سبتمبر 2019 الموافق 23 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

"خسة الجماعة".. خطة الإخوان للم شمل شبابها بنشر الفوضى في مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:23 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
طباعة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خطة جماعة الإخوان الإرهابية لإيهام الشباب بأن هناك حراك ثوري في الشارع  المصري لإسقاط النظام، في محاولة للم شمل الجماعة من جديد.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية ولاءها للتنظيم أكبر من ولائها لمصر، موضحًا أن كل قياادات الجماعة كانت لهم مواقف كثيرة أثبتوا فيها ذلك، وعلى رأسهم مرشد الجماعة مهدي عاكف الذي قال "طز في مصر".

وواصل أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية تعرضت لحالة انتقادات كبيرة من شباب الجماعة، ووجهت لهم اتهامات بالسرقة، وبدأ شباب الجماعة ينشق عنها، ويشعر أن قيادتهم خدعوهم.

وعرض "الباز"، فيديو لشاب مصري يؤكد فيه أن الشعارت التي ترفعها الجماعة أكبر من قدراتهم، وانهم لا يرديون الدخول في حرب مع مصر، ولكنهم يردوين أن يتمكنوا من العيش.

وواصل "الباز "، أن ما زاد وضع الجماعة سوءً هو أن إبراهيم منير القيادي بالجامعة الإرهابية خرج ليتنصل من شباب الجماعة، في مداخلة هاتفية مع الجزيرة، ويقول: "إننا لم نجبر أحد على الدخول في الإخوان، ويمكن لأي شخص أن  يتبرأ من الجماعة".

وتابع الإعلامي محمد الباز أن ما تأكد لدينا من معلومات أن 2 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين وهم عمرو دراج، وجمال حشمت، اجتمعوا في الأيام الأخيرة مع محمد علي المقاول الأجير؛ للتنسيق ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن أعضاء الجماعة كان لديهم رغبة ألا يظهروا في الصورة، لأنهم يتوقعون فشل الدعوات فلا يتحملون فشلها.

واستكمل أن قيادات الجماعة أعطوا تعليمات للشباب بنشر فيديوهات مفبركة للإيحاء بأن هناك أمر ما يحدث في الشارع.

وأكد أن المقاول الأجير عقد اجتماعًا مع عدد من الشخصيات في لندن،  ليقود حملة لتشويه النظام المصري.

واستكمل أنه بعد ذلك تواصل قيادات الإخوان بالخارج مع عدد كبير من شباب الجماعة؛  للنزول إلى الشارع لتسخين الناس، وليوهموهم بأن الشعب يثور.

وأشار إلى أن الجماعة نسقت مع أيمن نور لاستخدام قناة الشرق والعديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات مزيفة عن الثورة في مصر.

وأوضح "الباز"، أن كل هذه المحاولات هدفها إعادة إيهام الشباب بأن هناك حراك ثوري للجماعة، وأنها تحاول تنفيذ وعودها لهم بأن يعودوا إلى مصر بعد إسقاط النظام.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يحدد موعد تقديم "البدرى" للإعلام

منذ يوم

حمدين صباحي يدعو أهالي بلطيم لمساندة الإخوان في المظاهرات

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد من أهلها.. فيصل القاسم يفضح قناة الجزيرة (فيديو)

منذ ساعتين

هبه القدسي تفجر مفاجأة خطيرة عن صفقة القرن

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

الأكثر قراءة

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

ننفرد بصور التصميم النهائي لأول ميدان مسلة معلق في العالم بـ"المتحف الكبير"

أيام زمان

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

الصحة

خبراء ينصحون "بيبزول": علاج آمن لعلاج حموضة المعدة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

احمرار العين تنذر بالتهاب فيروسى خطير

دراسة: تدخين الحامل قد يؤثر على خصوبة الابنة

الرئيس نيوز

"مستقبل وطن": نجدد مباركتنا لخطوات السيسي.ز ودعمنا له كرئيس وطني مخلص

دبلوماسيون: أمريكا والإمارات تعترضان على توجه السعودية لضرب إيران

جنايات القاهرة تؤجل قضية "رشوة المترو" إلى 26 نوفمبر

بالأسماء والمواقع.. الحركة القضائية لأعضاء النيابة العامة

منوعات

موسكو تواجهة حالة طقس جديدة بعد انتهاء الصيف

"كونكت 2" ساعة ذكية تراقب أداء القلب واللياقة البدنية

باحثون في كندا يبتكرون نوعا من أحجار البناء صديقة البيئة

قلة النظافة قد تدفع القطط لعدم استخدام صندوق الفضلات

كشكول

لمدة أسبوع.. فتح باب التحويل ورقيا بين الكليات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

"الوعي بظاهرة التطرف" دورة لخريجي اللغات والترجمة والدراسات الإنسانية بالأزهر

طبيب أزهري يرأس اللجنة الطبية لبطولة العالم لرياضات المكفوفين

التعليم: تسليم الكتب لا علاقة له بدفع المصروفات

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

غدًا ..فصل التيار الكهربائى عن مدينتى بنها وكفر شكر لمدة 3 ساعات

ندوة بـ”كهرباء الاسكندرية” حول مخاطر الإنترنت

“التنظيم والإدارة” يعلن تفاصيل جديدة عن صرف العلاوات التشجيعية لموظفي الدولة

للسيدات.. أعراض الإصابة بأكياس الدم على المبيض

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

حملات ثقافية متنوعة بالمحافظات لرفع الوعي ونشر المعرفة

الثلاثاء.. مهرجان سماع يبعث رسالة سلام للعالم من ملتقى الأديان

عرض فيلم "غربا" في المركز الثقافي الألماني غدًا

٢٨ سبتمبر.. مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمكتبة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك