الشاب مبتور اليدين يكشف مفاجأة: "أدعم القوات المسلحة.. والمتظاهرين كانوا قابضين"

قال علي عفيفي، الشاب مبتور اليدين وصاحب الصورة المفبركة من الإخوان، إنه يعتبر أول أول حرامي في مصر يطبق شرع الله على نفسه، ويقطع يديه الأثنين تحت القطار، بعدما أعلن توبته عن السرقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه نزل للميدان يوم الجمعة الماضية ليس للمشاركة في التظاهرات ضد مصر، ولكن ليقف في وجه كل من يحاول تخريب الدولة، لأنه يعشق مصر وأرضها -بحد قوله-.

وتابع أن الذين نزلوا إلى الميدان الجمعة الماضية، هم أشخاص من 6 أبريل واشتراكيين وعملاء، وهم أنفسهم الذين نزلوا ميدان في 2011، موضحًا أنه يعرفهم بالأسماء، مضيفًا: "واكل معهم عيش وملح".

وتابع أنه نزل للميدان لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، مضيفًا: "قرر النزول لمواجهة الكلاب الذين يرغبون في تخريب البلد".

واستكمل أن معظم الذين نزلوا للميدان قابضين من قطر وتركيا، وعرضوا عليه أن يحصل على أموال لكي يسب الدولة والرئيس السيسي ولكنه رفض.