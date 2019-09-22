كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام الان بث مباشر بدون تقطيع 22-9-2019

مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بث مباشر بتاريخ 22-09-2019 الدوري الانجليزي، ننقل لكم مباشرة على موقعنا بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بث مباشر بتاريخ 22-09-2019 الدوري الانجليزي.





القنوات الناقلة بث مباشر مشاهدة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بث مباشر بتاريخ 22-09-2019 الدوري الانجليزي.





وست هام يونايتد Vs مانشستر يونايتد.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 6).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : استاد لندن الأولمبي .

المعلق : حفيظ دراجي .





موعد بث مباشر مشاهدة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد بث مباشر بتاريخ 22-09-2019 الدوري الانجليزي.

موعد المباراة :

4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:00 مساءاً بتوقيت العراق .

3:00 مساءاً بتوقيت السودان .

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:00 مساءاً بتوقيت تونس .

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:00 مساءاً بتوقيت قطر.

1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .









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نبذة عن الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز (بالإنجليزية: Premier League)





هو دوري كرة القدم للقسم الأول في إنجلترا وقد تم استخدام مسمى الدوري الممتاز في سنة 1992م. يتكون الدوري من 20 فريق، برعاية بنك باركليز، ولذلك يسمى دوري باركليز الممتاز (بالإنجليزية: The Barclays Premier League).





ينطلق الدوري في شهر أغسطس وينتهي في شهر مايو، ويلعب كل فريق 38 مباراة، ليصبح المجموع 380 مباراة في الموسم الواحد، تلعب معظم المباريات يومي السبت والأحد، ولكن عدد قليل من المباريات تلعب خلال أمسيات منتصف الأسبوع. حتى عام 1992، أعلى درجة في كرة القدم الإنجليزية كانت الدرجة الأولى؛ ومنذ ذلك الحين، أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأعلى.





فتم تشكيل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 فبراير 1992، بعد قرار أندية الدرجة الأولى الانفصال عن دوري الدرجة الأولى، الذي تأسس عام 1888 ; وذلك للاستفادة من صفقات مربحة من حقوق البث التلفزيوني. ومن ذلك الحين أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر دوري مشاهدةً في العالم، وهو كذلك أكثر دوري كرة قدم ربحاً .





وذلك بإيرادات الأندية مجتمعة بلغت 1.93 مليار دولار في موسم 2007-2008، وهو كذلك صاحب المركز الأول في ترتيب الإتحاد الأوروبي لكرة القدم للدوريات من حيث الأداء في البطولات الأوروبية خلال الخمس سنوات الماضية، متفوقاً على الدوري الإسباني والدوري الإيطالي. من مجموع 44 نادياً نافست على الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن ستة فقط فازوا باللقب : آرسنال (3 ألقاب)،





بلاكبيرن روفرز (لقب واحد)، تشيلسي (6 ألقاب)،مانشستر سيتي (2 ألقاب)،مانشستر يونايتد (13 لقب)، ليستر سيتي (لقب واحد). حامل اللقب في الدوري الحالي هو نادي تشيلسي، الذي فاز بلقب موسم 2016-17.







