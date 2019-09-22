مشاهدة مباراة وست هام ومانشستر يونايتد الان بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot 22-9-2019

وصل فريق مانشستر يونايتد إلى ملعب "لندن الأولمبي"، لمواجهة نظيره وست هام فى إطار منافسات الجولة السادسة، من الدورى الانجليزى البريميرليج





ويلتقى فريق مانشتسر يونايتد الانجليزى نظيره وست هام يونايتد فى الثالثة عصر اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورى الإنجليزى .





ويعيش مانشستر يونايتد لحظات سعيدة واستفاقة كبيرة عند مواجهة اليوم أمام وست هام، لارتفاع معنوياته بتحقيق فوزين متتالين على ليستر سيتي بهدف نظيف في الجولة السابقة، وبنفس النتيجة على أستانا ، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.





وسيحرم مانشستر يونايتد اليوم، من خدمات أنطوني مارسيال وبول بوجبا، ولوك شاو، بسبب الإصابة التي لحقت بالثلاثة مؤخرًا، مع وجود شكوك حول مشاركة دانييل جيمس.





وبدأ اليونايتد الموسم بقوة بفوزه على تشيلسي برباعية في الدوري، لكنه تعادل مع وولفرهامبتون وساوثهامبتون، وخسر من كريستال بالاس، ثم عاد الشياطين للانتصارات بالتفوق على ليستر سيتي وأخيرًا على أستانا في الدوري الأوروبي.





وسيحرم مانشستر يونايتد اليوم، من خدمات أنطوني مارسيال وبول بوجبا، ولوك شاو، بسبب الإصابة التي لحقت بالثلاثة مؤخرًا، مع وجود شكوك حول مشاركة دانييل جيمس.



