افتتاح معرض "الفن التشكيلي للشباب الأذربيجاني" الخميس

يفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور خالد سرور، الخميس المقبل، معرض الفن التشكيلي للشباب الأذربيجاني بمركز كرمة بن هانئ الثقافي، في تمام الساعة السابعة مساء.



ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، ويفتتح يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء، عدا يومي الجمعة والإثنين، بمقر المركز بـ6 ش أحمد شوقي خلف برج النيل بالجيزة، أمام حديقة الحيوان.

