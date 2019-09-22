"التضامن" تشارك في القضاء على الفقر بنيويورك

توجهت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في إطلاق الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020- 2030 على المستوى الدولي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى القادة ومنتدى الأمم المتحدة السياسي للتنمية المستدامة، التي تبدأ يوم الثلاثاء القادم في نيويورك.



وينظم إطلاق المنتدى دوليًا القطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تعزيز الشراكة الدولية مع مختلف المنظمات الإقليمية والمؤسسات المانحة لتنفيذ هذا الإطار الاستراتيجي الطموح، والذي ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن العربي، ويعزز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.