اليونان تحتفل باليوم الدولى للسلام

سار مئات الأشخاص من ميدان أومونيا في قلب أثينا إلى قاعة زابيون للمعارض في مسيرة صامتة؛ احتفالا باليوم الدولي للسلام الذي صادف حلوله أمس السبت.



وكان وراء هذه المبادرة منظمة الخدمة المدنية الدولية، وهي منظمة تطوعية مكرسة لتعزيز ثقافة السلام من خلال تنظيم مبادرات لأناس من جميع الأعمار والخلفيات.



وشارك العديد من المتطوعين، وكذلك جماعات مثل السيدات السلمية -- وهي فريق من النساء من أفريقيا، في هذا الموكب.



وانتهت المسيرة الصامتة في فناء قاعة زابيون، حيث قدم المشاركون مسرحية قصيرة -- إلى جانب اللاجئين، وقاموا بتشكيل رمز السلام على الأرض.



ويتم الاحتفال باليوم الدولي للسلام في جميع أنحاء العالم في 21 سبتمبر من كل عام.