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الصحة

دراسة: الجبن أفضل المأكولات لحماية الأوعية الدموية من التلف

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:46 م
جريدة الدستور
وكالات
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أفادت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول الجبن يوميًا، ضمن النظام الغذائي، يحمي الأوعية الدموية من التلف الناتج عن تناول مستويات عالية من ملح الطعام.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ولاية "بنسلفانيا"، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية Journal of Nutrition العلمية.

وأوضح الباحثون أن الصوديوم أو ملح الطعام معدن مهم للجسم البشري إذا تم تناوله بكميات صغيرة، إلا أن الكثير من الصوديوم يرتبط بعوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وتوصي جمعية القلب الأمريكية ألا يزيد الصوديوم عن 2300 ملليجرام (ما يعادل ملعقة صغيرة وأقل من ملح الطعام) يوميًا، فيما تبلغ الكمية المثالية حوالي 1500 ملليجرام للبالغين يوميًا.

وللوصول إلى نتائج البحث، راقب الفريق 11 شخصًا بالغًا لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، واتبع هؤلاء الأشخاص 4 أنظمة منفصلة من الغذاء لمدة 8 أيام لكل نظام.

وكان النظام الغذائي الأول منخفض الصوديوم أو ملح الطعام، ولا يوجد فيه الجبن، فيما كان النظام الثاني منخفض الصوديوم، وكانت نسبة الجبن مرتفعة، أما الثالث فكان عالي الصوديوم، ولا يحتوي على الجبن، فيما كان الرابع عالي الصوديوم، مع نسب مرتفعة من الجبن.

وتضمنت الوجبات الغذائية منخفضة الصوديوم حوالي 1500 ملليجرام من الملح يوميًا، بينما تضمنت الوجبات الغذائية عالية الصوديوم 5500 ملليجرام من الملح يوميًا.

وتضمنت الوجبات الغذائية الغنية بالجبن ما يعادل 170 جرامًا، مقسمة على 4 وجبات يوميًا، واحتوت على أنواع مختلفة من الجبن يوميًا.

وفي نهاية كل نظام غذائي استمر لمدة 8 أيام، قام الباحثون بإجراء اختبارات لقياس وظائف الأوعية الدموية لدى المشاركين.

وخضع المشاركون أيضًا لمراقبة ضغط الدم وقدموا عينة بول للتأكد من أنهم استهلكوا الكمية الصحيحة من الملح طوال الأسبوع.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي عالي الجبن، كان له تأثير واضح على الأوعية الدموية، في حمايتها من التلف الناجم عن تناول أغذية عالية الملح، ولم يظهر ذلك التأثير لدى المجموعة التي تناولت أغذية عالية الملح لكن لا تحتوي على الجبن.

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