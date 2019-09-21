"القبس" الكويتية تعتذر عن نقل صور مفبركة لتظاهرات في مصر (فيديو)

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، اعتذار جريدة "القبس" الكويتية، لمصر عن نقل صور مفبركة للتظاهرات في مصر نقلتها من وكالة الأناضول التركية.

ونشرت الصحيفة عبر حسابها على "فيسبوك": "نشرت القبس صورة أمس على أنها لتظاهرات في مصر، نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول التركية، واتضح فيما بعد أن الصورة قديمة، وأُعيد استخدامها على نحو خاطئ، لذا اقتضى التنويه والاعتذار".