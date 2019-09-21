سميرة سعيد تهدي فريقها هدية عمرها 49 عامًا في The Voice (صور)

أهدت الفنانة المغربية سميرة سعيد، المتسابقين المنضمين لفريقها في برنامج The Voice، هدية عمرها 49 عامًا.



وقالت سميرة سعيد للمتسابق السوري ربيع، اسطونة لأول أغانيها وكانت وقتها في عمر الثانية عشر، مؤكدة أنها تعتز بها جدًا.



كما أهدتها للمتسابق السعودي عمر العطاش، وتعد الهدايا هي تقليد جديد للجنة تحكيم البرنامج هذا العام، ولكن الفنانة الإماراتية أحلام، فهي خارج منظومة الهدايا للمرة الأولى.

