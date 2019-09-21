محمد الباز يحذر من الجيل الصغير: "عاوزين يعيشوا حالة الثورة" (فيديو)

طالب محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الأهالي بالانتباه إلى أولادهم الصغار، الذين كانت أعمارهم في ثورة يناير لا تتجاوز 8 سنوات، موضحًا أنه لديهم شغف بعيش حالة الثورة.



وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "أولاد طالعين عشان التنطيط والجري ويبقى نزل شارك في الثورة، وهم عدد كبير ووقود لأي فعل غير محسوب".



وناشد الأهالي، قائلًا: "فهم ابنك إنه مش نازل يلعب ثورة، نازل في الهيصة والزفة وإنت مش عارف البلد رايحة فين".

