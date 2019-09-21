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رياضة

لماذا تغيّرت الكرة الرسميّة للدوري المصري هذا الموسم؟

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:26 م
جريدة الدستور
الدستور
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فوجئ متابعو الدوري المصري اليوم السبت خلال مباراة الافتتاحية بين فريقي طلائع الجيش والمقاولون العرب، بظهور الكرة السمية الخاصة بنهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة، والتي جمعت ليفربول أمام توتنهام وتوج الريدز بطلًا لها.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، وتحديدا ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق تعاقد مع شركة "بوما" بعمل تصميم للكرة الموحدة، وهوا ماحدث حينها لكنها لم تصل مع بداية الدوري.

وجمع ستاد واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد فريقي ليفربول وتوتنهام بالمواجهة النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وانتهت بفوز ليفربول بهدفين، سجل أحدهما النجم المصري محمد صلاح، ليعانق المجد الأوروبي للمرة الاولى في مسيرته الكروية.

شكل وتصميم كرة الدوري المصري

اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الحالي لم يوضح أسباب اختفاء الكرة الرسمية للدوري المصري الممتاز، قبل أن يتأكد إلغاء الفكرة، بظهور كرة مختلفة في المباراة الأولى للمسابقة، إلا انه من المقرر أن يتم وصول الكرة في الأيام المقبلة.

وكشفا أحمد شوبير وحازم إمام عضوا المجلس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم عن أسباب تعثر إتمام الاتفاق المتعلق بتخصيص كرة رسمية للدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث ذكرا أن العدد الضخم المطلوب من الكرات هو ما حال دون إتمام الاتفاق.

وقال شوبير إن تخصيص كرة رسمية للدوري المصري الممتاز سيجعل جميع الأندية المشاركة في المسابقة في حاجة لامتلاك عدد كبير من الكرات، من أجل خوض التدريبات بها.

وأكمل نائب رئيس المجلس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ناد من أندية الدوري المصري الممتاز سيكون في حاجة إلى ما يقرب من 100 كرة، وهو ما يجعل الراعي مطالبًا بإرسال 1800 كرة.

وخصص الاتحاد الأوروبي نسخة خاصة للأدوار النهائية في دوري أبطال أوروبا 20182019 بالألوان البرتقالية، وهي الكرة التي ظهرت خلال مواجهة طلائع الجيش والمقاولون، بينما لُعبت الأدوار الأولى للنسخة ذاتها بكرة تحمل اللون الأزرق.

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