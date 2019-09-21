رانيا يوسف عن فستانها الجريء في الجونة: "الناس مركزة معايا"

ردت الفنانة رانيا يوسف، على منتقدي فستانها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنها لا تعلم سبب الانتقادات التي تعرضت لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضافت خلال تصريحات تلفيزيونية لها على هامش المهرجان:"الناس مركزة معايا زيادة ولا أعلم السبب ولكن هذا معناه أنني موجودة ومحسوسة، وهذا شيء لطيف".



وأضافت: "الفستان شيك ولطيف وكلاسيك ولا يستدعي هذا الكلام"، موضحة أن أنها لا ترد على الانتقادات، ولكنها تضحك منذ انتشارها لان الناس تعمل كومنتات مضحكة.



وغادرت الفنانة رانيا يوسف، المهرجان صباح اليوم السبت، وكشفت عن سبب ذلك قائلة: "كنت أتمنى الاستمرار في المشاركة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، لكن ارتباطي في تصوير مسلسل "الآنسة فرح" جعلني أعود سريعًا، حيث أنني حصلت على إجازة قصيرة من التصوير لحضور فعاليات الافتتاح والعودة مرة آخرى".