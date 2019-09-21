أمل جديد لتحسين ذاكرة مرضى ألزهايمر

طوّر باحثون جهازًا يمكن ارتداؤه حول الرأس لتحسين قدرات الذاكرة لدى مرضى ألزهايمر، وأظهرت التجربة المحدودة التي شارك فيها 8 مرضى نجاحه مع 7 منهم، واستغرقت التجربة شهرين، ارتدى فيها المشاركون الجهاز الكهرومغناطيسي حول الرأس في جلسة علاج يومية، وفقًا لدورية "ألزهايمر".



وتم تطوير الجهاز الجديد بواسطة فريق بحثي من شركة NeuroEM المتخصصة في المعدات الطبية في أريزونا. وأشرف على الأبحاث البروفيسورة أماندا سميث رئيسة قسم الأبحاث الطبية في جامعة ساوث فلوريدا.



وتوصلت التجارب إلى نجاح الجهاز الجديد في تحسين الأداء المعرفي وعمل الذاكرة لدى 7 مرضى من أصل 8 مصابين بالزهايمر. وتوفر هذه التجربة المحدودة أدلة على أن العلاج الكهرومغناطيسي يستطيع إصلاح آثار الزهايمر الخفيف والمتوسط وعكس مسار التدهور الذي يحدث للذاكرة.



واستمر العلاج باستخدام الجهاز شهرين، وبلغت مدة الجلسة العلاجية اليومية ساعة واحدة فقط، ولم يُصب المشاركون بأورام أو نزيف بعد انتهاء شهري العلاج، ما يثبت أنه يتمتع بدرجة أمان، وأظهرت فحوصات الدماغ في نهاية التجربة قدرة الجهاز على علاج الدرجة الخفيفة والمتوسطة من الزهايمر.