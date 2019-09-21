غدًا.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التنسيق لـ3 معاهد فنية

أعلنت جامعة الأزهر، السبت، قبول الالتحاق بثلاثة معاهد فنية بمصروفات، وذلك عن طريق التحويل الإلكتروني ببوابة الجامعة.



وكشف الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التحويل غدًا الأحد في التاسعة صباحًا وحتى السبت 28 سبتمبر، لثلاث معاهد فنية بمصروفات، وهم معهد إعداد فني مختبرات، معهد فنى التحاليل البيولوجية، معهد إعداد فني قواعد بيانات" وذلك بكليات العلوم للبنين والبنات بالقاهرة وكلية العلوم بنين اسيوط.



وأضاف، أن هذه المعاهد تقبل خريجي الثانوية الأزهرية من شعبة علمى فقط، مشيرًا إلى أن الالتحاق بها سيتم عن طريق التحويل من خلال موقع الجامعة ويتم اختيار العدد المتاح في كل معهد عن طريق التنسيق بين المتقدمين من حيث المجموع الأعلى، ومتاح لطلاب الوجه البحري والقاهرة في التنسيق معاهد القاهرة، وطلاب الوجه القبلى بنين متاح لهم المعاهد بفرع أسيوط، حيث أن هذه الدراسة لمدة سنتين حيث سيتاح لجميع الطلاب من شعبة العلمى التقديم لها لحين ظهور نتيجة التنسيق.