الليلة.. انطلاق برنامج The Voice على mbc مصر

تنطلق مساء اليوم السبت، أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير The Voice، عبر شبكة قنوات mbc مصر.



وتشهد الحلقات الأولى من تجارب الأداء تنافسًا شديدًا بين لجنة التحكيم لإقناع المتسابقين بالانضمام إلى فريقهم.



وتضم لجنة تحكيم الموسم الخامس، كل من المطرب اللبناني راغب علامة، والمطربة الإماراتية أحلام، والمطربة المغربية سميرة سعيد، والمطرب المصري محمد حماقي.



يذكر أن لجنة تحكيم الموسم الماضي كانت مكونة من الفنان اللبناني عاصي الحلاني، والذي غادر البرنامج على أن ينضم لعضوية تحكيم برنامج kids The Voice، كما غادرت الفنانة اللبنانية إليسا، التي أبدت رغبتها في عدم التجديد للبرنامج؛ وذلك لانشغالها بتسجيل ألبومها الجديد.