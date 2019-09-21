المصريون فى أمريكا يقيمون احتفالية كبيرة لاستقبال السيسى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، عددًا من الفيديوهات التي ترصد احتشاد الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستقبال موكب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتأكيد دعمهم وتأييدهم للرئيس، لدى وصوله محل إقامته بنيويورك.



وهتفت الجالية المصرية بعبارات تدعم الجيش المصرى، والرئيس السيسى من داخل حافلات تجوب شوارع نيويورك، قائلين: "معاك يا سيسى.. وبندعم جيشنا تحيا مصر"، و"بنحبك يا سيسى.. بنحب الجيش المصرى.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد غادر أرض الوطن متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ويجري الرئيس السيسي، سلسلة من المباحثات الثنائية المهمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.