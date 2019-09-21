جنوب سيناء تتفقد المقر المؤقت لجامعة الأزهر بطور سيناء

تفقد محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، المقر المؤقت لفرع جامعة الأزهر بطور سيناء، الذي يضم كليات التربية والشريعة؛ للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية بالمقر الجديد.



ورافقه نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء سيد الرافعي، نائب مدير الأمن، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



ووجه المحافظ بالانتهاء من أعمال التطوير خلال أسبوع، حيث التقى عددا من طلاب الجامعة، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وأجرى حوارا مفتوحا معهم، واستمع إلى طلباتهم.



وصدقت المحافظة على توفير وحدات سكنية للطلبات، ووسائل مواصلات لتقلهم من: أبورديس وأبوزنيمة.