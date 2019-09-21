سعيد حساسين: المصريون توافدوا لاستقبال السيسى بنيويورك

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى باستعداد المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية.



وقال " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم من نيويورك، إن جموع المصريين توافدوا من مختلف المدن الأمريكية الى نيويورك لاستقبال الرئيس السيسى والتأكيد على مساندة مصر لمواجهة جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر التي تواجهها داخليا وخارجيا مشيدا بوطنية وشجاعة المصريين بالخارج وحرصهم على استقرار الدولة المصرية.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد غادر القاهرة مساء الجمعة، القاهرة متوجها إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر، أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 سبتمبر الجارى، كما يلتقى مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.