أبو ضيف: المصريون بالنمسا يدعمون السيسي

قال صلاح أبو ضيف عضو الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام أن أبناء الجالية المصرية بالنمسا يتابعون عن كثب كل ما يجري على أرض مصر.



وأضاف أبو ضيف لـ"الدستور" أن الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات وعلى كل الأصعدة لا تخفي على أحد وأن أبناء الجالية المصرية بالنمسا يدركون حجم تلك الإنجازات الكبيرة.



وذكر أبو ضيف أن الشائعات التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية والذين يعملون معها في الخفاء قد واجهها أبناء الجالية المصرية الوطنيين بالنمسا ووقفوا بالمرصاد لها.



وأردف عضو الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن أبناء الجالية المصرية بالنمسا يدعمون بكل قوة مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها مؤسسة الرئيس والرئيس السيسي وفي القلب منها المؤسسة العسكرية المصرية البطلة.