بالفيديو.. الشحات وأجاي ينهيان الشوط الأول بهدفين في مرمى الزمالك

أنهى فريق الأهلي الشوط الأول بهدف ثاني، في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة 2 لا شيء لأحمر، خلال لقاء السوبر المحلي المقام بين الفريقين على ملعب برج العرب.





أحرز الهدف الثاني اللاعب حسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، بعد خطأ فادح من عبد الشافي ليتلاقاها لاعب الاهلي بتسديدة رائعة.



