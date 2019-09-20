مقتل 9 وإصابة 10 في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، عن مقتل تسعة مواطنين وإصابة عشرة آخرين في انفجار عبوة ناسفة بسيارة نقل ركاب في محافظة كربلاء.



وكشف مصدر أمني في وزارة الداخلية، الجمعة، عن تفاصيل التفجير الذي وقع في أحد مداخل محافظة كربلاء، مبينا أن شخصا من منطقة جرف الصخر وضع العبوة داخل السيارة.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المعلومات بخصوص تفجير كربلاء تشير إلى أن أحد الأشخاص قام بالركوب في العجلة من منطقة جرف الصخر الشارع العام باتجاه كربلاء".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا الشخص قام بالنزول من العجلة قبل السيطرة بمسافة ١كم وترك العبوة الناسفة داخل العجلة، وانفجرت في مدخل بداية السيطرة 54".