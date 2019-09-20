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يلا شوت اون لاين: الاهلي والزمالك بث مباشر كورة ستار Kora Star كورة لايف بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك كورة اونلاين kora online بدون تقطيع يوتيوب حصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:28 م
جريدة الدستور
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مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر كورة ستار kora star مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر الأسطورة yalla shoot الاهلي والزمالك كورة اكسترا كورة لايف بدون تقطيع سيرفر سريع، يلتقي اليوم الأهلي والزمالك في مباراة كأس السوبر المحلي على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وتُعد هذه المباراة الأولى للفريقين بعد تغيير المدرب حيث تولى ميتشو مسئولية تدريب نادي الزمالك بينما تولى فايلر مسئولية تدريب الأهلي، وقد فاز ميتشو بكأس مصر في المباراة الأولى وخسر في المباراة الثانية له بينما تمكن قاير من الفوز في مباراته الأولى مع الأهلي بهدفين.

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بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك كورة ستار
الزمالك والاهلي بث مباشر يلا شوت KORA EXTRA  كورة اونلاين مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك كورة اتش دي kora hd مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر كورة لايف، يسعى فايلر لكسب ثقة الجماهير بالفوز على الزمالك في أول اختبار حقيقي وصعب في ظل تقارب قوة الناديين، ويعتمد فايلر على العامل الهجومي، بينما ميتشو قد حصل على كأس مصر مع الزمالك وقد أكسبه ذلك ثقة جماهير الأبيض، وتأمل جماهير الزمالك في ضم البطولة الثالثة للموسم الماضي بعد الكونفدرالية وكأس مصر بينما تأمل جماهير الأحمر بضم البطولة الثانية لها بعد الدوري الممتاز.

الاهلي والزمالك بث مباشر
مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر الأسطورة livehd7 في العارضة بث مباشر الاهلي والزمالك تكتيك كورة kora online الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت، تنطلق أحداث المباراة المُرتقبة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات والخامسة بتوقيت جرينتش العالمي وتُنقل على قناة on sports بتعليق حاتم بطيشة وعلى قناة nile sports بتعليق مدحت شلبي.

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