خبير سياسى: مصر تأخذ موقفًا قياديًا فى الملفات الإقليمية (فيديو)

قال الدكتور محمد الجمل، الخبير السياسي ورئيس الاتحاد الدولي للمصريين في الخارج، إن مصر تأخذ موقفًا قياديًا في الملفات الإقليمية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدًا بالملف الليبي الذي يخص الأمن القومي المصري.



وأضاف "الجمل"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "dmc"، أنه ستكون هناك لقاءات ثنائية للرئيس السيسي، والوفد المرافق له، بقادة الدول على هامش الدورة لمناقشة الموضوعات التي تهم المنطقة والعالم أجمع.



وأشار "الجمل"، إلى أن هناك ملفات لا تحتمل التأجيل، حيث كان هناك ضرب لمنشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، وأصابع الاتهام تُشير إلى إيران، وإيران تنفي هذا الموضوع، إضافة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتشاور مع جهاز الأمن القومي الأمريكى ومع المملكة العربية السعودية وحلفاء آخرين لاتخاذ موقف للرد على هذا الهجوم.