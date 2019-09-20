الذهب يرتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 683 جنيهًا للجرام

شهدت أسواق الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعًا بقيمة جنيهين لدى محلات الصاغة، حيث سجلت أسعار الذهب عيار "21" نحو 683 جنيها للجرام، حسبما أكد ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 583 جنيها.



سعر عيار 21 اليوم 683 جنيها للجرام.



سجل عيار 24 سعر 784 جنيها للجرام.



سعر الجنيه الذهب 5464 جنيها.



أوقية الذهب 1504 دولارات.