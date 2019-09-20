سول: لا توجد حالات إضافية بحمى الخنازير الأفريقية

قالت مصادر اليوم الجمعة، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إضافية مشتبه فيها بالإصابة بحمى الخنازير الأفريقية منذ تأكيد أول حالة إصابة بالمرض في كوريا الجنوبية في يوم 17 سبتمبر.



ذكر نائب وزير الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، لي جيه-أوك، اليوم أنه بالنظر إلى فترة الحضانة لحمى الخنازير الأفريقية التي تدوم 4 - 19 يوما، فإن الأسابيع الثلاثة التالية مهمة للغاية.



وقال إن وسائل الإعلام تشير إلى التدابير الوقائية الميدانية غير الكافية ويشعر المواطنون بالقلق العميق إزاء انتشار المرض، مؤكدا على أنه يجب على الحكومات المحلية إيلاء عناية خاصة واتخاذ التدابير الوقائية باستمرار.



ودعا الحكومات المحلية إلى اتخاذ التدابير الوقائية السريعة والدقيقة من أجل منع انتشار المرض، وإجراء عملية التعقيم في الطرق بالقرب من مزارع خنازير باستخدام جميع المركبات الممكنة.